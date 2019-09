Actualidade

O Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto indeferiu a providência cautelar interposta pela Câmara de Gaia a pedir a suspensão da publicação que determina a Zona Especial de Proteção (ZEP) do Centro Histórico do Porto.

Em resposta à Lusa, a autarquia de Vila Nova de Gaia confirmou hoje que foi notificada da decisão, estando a estudar a mesma.

"Tencionamos tudo fazer para garantir o processo de classificação como Património da Humanidade e não como zona tampão. Foi essa a decisão da Assembleia da República, não foi essa a sequência dada", afirmou hoje o presidente do município, Eduardo Vítor Rodrigues.