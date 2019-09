Actualidade

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu, na terça-feira, um exemplar do livro ilustrado "As gémeas marotas" de uma biblioteca municipal de Lisboa, no âmbito de um processo-crime, confirmou hoje aquela força policial.

Em resposta escrita à Lusa, fonte oficial da ASAE indicou que o livro foi apreendido naquela biblioteca "para preservação de prova", "no seguimento de uma queixa e no âmbito de um processo-crime por usurpação de direitos de autor", que decorre no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.

A ASAE adiantou que o livro foi apreendido "como medida cautelar e somente para preservação de prova", sendo o titular do processo o Ministério Público. "A ação foi integrada no apuramento do circuito de distribuição do livro em Portugal, após o seu depósito legal, que incluiu os pontos de venda comercial".