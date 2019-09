Actualidade

As contas de serviços mínimos bancários aumentaram 55,6% no primeiro semestre para 78.733, face ao mesmo período de 2018, havendo cinco bancos que não cobram qualquer encargo aos clientes destas contas, segundo dados do Banco de Portugal.

De acordo com a Sinopse de Atividades de Supervisão Comportamental do primeiro semestre, hoje divulgada, entre janeiro e junho deste ano foram criadas 20.922 novas contas de serviços mínimos bancários, sendo que 80% resultaram da conversão de uma conta de depósito à ordem já existente no mesmo banco e as restantes são novas contas.

Da maioria das contas abertas, em 65% dos casos os primeiros titulares tinham idade igual ou superior a 25 anos e inferior a 65 anos, sendo que apenas 4,3% eram de jovens com idade inferior a 25 anos.