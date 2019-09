Tancos

O secretário-geral do PS, António Costa, recusou-se hoje a fazer qualquer comentário sobre eventuais desenvolvimentos do caso relacionado com o furto de material militar na base de Tancos, alegando que esse processo pertence à esfera da justiça.

"Isso é da justiça", respondeu António Costa à RTP e a TVI à chegada a um almoço com a Associação Cabo Verdiana de Lisboa - iniciativa integrada na campanha do PS para as eleições legislativas.

O líder socialista não disse mais nada e seguiu diretamente para o local do almoço, um oitavo andar de um prédio na Rua Duque de Palmela, em Lisboa.