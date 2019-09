Actualidade

A ação contra o narcotráfico em curso na Guiné-Bissau é uma contribuição do país para cortar as fontes de financiamento do terrorismo no Sahel, disse hoje o primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes, que pediu calma e serenidade aos cidadãos.

Aristides Gomes disse sentir que "muita gente" na Guiné-Bissau "está a fazer barulho" devido à ação do Governo no combate ao narcotráfico, mas referiu que as iniciativas visam cortar as fontes de financiamento do terrorismo.

"É a contribuição que estamos a dar para que no Sahel o terrorismo não possa ter fontes de financiamento", precisou o primeiro-ministro guineense.