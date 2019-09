Eleições/Madeira

O presidente do CDS-PP/Madeira disse hoje que o partido "não joga em dois tabuleiros", referindo-se a alegados entendimentos "à direita ou à esquerda", e assegurou que as negociações com o PSD para um governo de coligação não são "um leilão".

"Eu não jogo em dois tabuleiros ao mesmo tempo, nem acho que isto deve ser um leilão de lugares. Isto não é um bazar de Marraquexe", afirmou Rui Barreto, em declarações à agência Lusa.

O líder dos centristas da Madeira comentava assim o que apelidou de "especulações" surgidas na noite das eleições, domingo, de que o CDS-PP poderia formar governo "à esquerda ou à direita".