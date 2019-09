Actualidade

O escritor e músico angolano Kalaf Epalanga vai ser o curador da terceira edição do "African Book Festival" de Berlim (Festival do Livro Africano), marcado para abril de 2020.

O evento, que vai decorrer nos dias 17, 18 e 19 de abril, na capital alemã, tem como tema principal "Tell the Origin Stories" (Contando as histórias da origem).

Mais de 1500 pessoas passaram pela última edição do festival, em abril, que incluiu palestras, leituras, entrevistas e debates. Cada ano, o programa é criado por uma figura literária do continente africano, centrando-se nas diversidades linguísticas e culturais.