Actualidade

O pedido de fiscalização sucessiva às alterações ao Código do Trabalho, feito por BE, PCP e PEV, já deu entrada no Tribunal Constitucional (TC), divulgou hoje o deputado bloquista Pedro Filipe Soares.

"Está entregue no T. Constitucional o pedido de fiscalização das alterações ao Código do Trabalho", pode ler-se numa mensagem na conta da rede social 'Twitter' de Pedro Filipe Soares.

O também líder parlamentar do BE refere ainda que "o PS apoiou-se na direita para insistir no alargamento do período experimental, aumentando a precariedade, atacando a Constituição e os jovens".