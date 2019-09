Actualidade

Cientistas descobriram uma nova espécie de crocodilo, com três metros de comprimento, ao estudarem crânios dos répteis depositados em coleções de museus, anunciou a Sociedade Americana de Ictiologistas e Herpetologistas.

A nova espécie de crocodilo, a que foi dado o nome de 'Crocodylus halli', foi descoberta quando investigadores confrontaram os crânios, com 90 anos, com testes em animais vivos num jardim zoológico da Florida, Estados Unidos, e é descrita num artigo publicado hoje no boletim científico Copeia.

A espécie é proveniente da Nova Guiné - a segunda maior ilha do mundo, a norte da Austrália e dividida entre o país independente Papua Nova Guiné e a província indonésia de Irian Jaya (Papua ocidental) - já conhecida de 1928 como origem da espécie de crocodilo 'crocodylus novaeguineae'. O que a análise dos crânios revelou foi existência de duas espécies distintas, uma no Norte e outra no Sul na ilha.