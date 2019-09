Actualidade

A Orquestra Clássica do Sul (OCS) apresentou hoje a sua nova temporada 2019/2020, em que vai celebrar os 250 anos do nascimento de Ludwig van Beethoven, criar novos ciclos e reforçar a ligação ao público escolar.

"Gostávamos de não deixar passar em branco os 250 anos do nascimento de Beethoven, em 2020, uma efeméride absolutamente incontornável", declarou Rui Pinheiro, maestro titular da OCS, na conferência de imprensa de apresentação da nova temporada.

Pelo menos dois concertos do ciclo "Lethes Clássico", no Teatro Lethes, em Faro, serão dedicados à obra do compositor alemão, especialmente à sua grande produção para quarteto de cordas, e também para conjuntos de câmara, com instrumentos de sopro.