Clima

A organização ambientalista Greenpeace defendeu hoje um Tratado Oceânico Global que transforme 30% dos oceanos em áreas protegidas, acusando os líderes mundiais de estarem "sonâmbulos" perante a crise climática.

Em comunicado, a Greenpeace considerou que o relatório do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC) sobre os oceanos hoje divulgado no Mónaco deve "acordar" os líderes mundiais que "fingem que se preocupam".

Num comunicado, o ativista Chris Thorne, do ramo britânico da organização, afirmou que as conclusões do relatório, que confirmam o degelo das massas de gelo e a subida irreversível do nível dos oceanos, vem "acordar os governos que continuam sonâmbulos no meio da crise climática".