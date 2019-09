Actualidade

Uma exposição com 54 peças em porcelana, laca e seda, dos séculos XVI e XVII, vai mostrar, a partir de quinta-feira, no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, o papel de Lisboa como recetor do "luxo asiático".

"Luxo Asiático - Porcelana, Laca e Seda, do Consumo à Apropriação" é o título desta nova exposição que é inaugurada às 18:00, na Sala do Teto Pintado do museu, revelando a influência que a porcelana chinesa teve na produção da faiança portuguesa.

"Os oleiros de Lisboa foram os primeiros a ver chegar à capital grandes quantidades de porcelana chinesa muito valiosa que tentaram copiar, pelos lucros que queriam obter, criando a faiança portuguesa", recordou o comissário da exposição, Rui Trindade, em declarações à agência Lusa, sobre a mostra do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA).