Actualidade

Uma nova criação de Paulo Ribeiro, peças de Hans van Manen, o Ballet Nacional da Croácia e o clássico "Quebra Nozes" fazem parte da temporada 2019/2020 da Companhia Nacional de Bailado (CNB), desenhada por Sofia Campos, diretora artística.

A nova criação do coreógrafo e bailarino Paulo Ribeiro - que foi o antecessor de Sofia Campos na direção da CNB - irá apresentar "Le Chef D´Orquestre", em novembro, resultado de uma coprodução com o Théâtre National de Chaillot, em França, onde a companhia nacional deverá deslocar-se em 2021, no âmbito desta colaboração.

Numa entrevista à agência Lusa, antes da divulgação pública da nova temporada, Sofia Campos sublinhou que a companhia "está a viver uma fase de transição, com novos projetos a serem testados, dando atenção a outras áreas, mas que o público deve olhar para a programação como um todo que é coerente".