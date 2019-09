Actualidade

O romance "O da Joana", terceira obra de Valério Romão a chegar às livrarias francesas, foi apresentado hoje, em Paris, pelo escritor, que já tem garantida a tradução de "Cair para dentro", em França.

Após ter sido acolhido com entusiasmo pela crítica francesa com os romances "Autismo" e "Da família", o livro "O da Joana", com o título "Les Eaux de Joana" (ou "As Águas de Joana", em português), foi agora lançado em França, na 'rentrée', pelas edições Chandeigne, traduzido por João Viegas. Um lançamento que não assusta o autor.

"Assustador seria lançar um livro na 'rentrée' nos Estados Unidos, que é um mercado completamente diferente. Ainda assim, França fica aqui ao lado e, tendo sido o 'Austimo' bem acolhido e 'Da Família' bem acolhido, mesmo tendo sido um lançamento 'às escuras', correu bem. Agora se correr tão bem já está bom", disse hoje Valério Romão, em declarações à agência Lusa, em Paris, onde o escritor se encontra para promover a obra e encontrar-se com os seus leitores.