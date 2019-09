Actualidade

Um quarteto de contos de Colette, a reedição de duas obras do surrealista André Breton e ainda livros de Eduardo Galeano, H.G. Wells e John Berger são algumas das novidades da Antígona a sair até ao final do ano.

No início do outubro, a editora publica "O Quépi e outros contos", da escritora francesa Colette, e "A Cozinha Canibal", do escritor, pintor e ator francês surrealista Roland Topor.

Atravessando os quatro contos de Colette o leitor vai do luminoso sul de França até às ruas de Paris, da deslumbrante alegoria da mulher-rouxinol, presa nas gavinhas da vida, aos relatos que fazem tombar as máscaras do quotidiano, guiado pela mão da autora que, através da escrita poética, "celebra odisseias e facetas femininas", como descreve a editora.