O 35.º Festival Internacional de Música do Algarve (FIMA) foi cancelado depois de a candidatura apresentada pela Orquestra Clássica do Sul (OCS) não ter sido incluída no programa cultural "365 Algarve", revelou hoje o maestro titular da orquestra.

"É com muita pena nossa - e com muita pena minha, porque sempre dei a cara pelo festival -, mas este ano, infelizmente, não iremos ter o FIMA", declarou Rui Pinheiro, à margem da apresentação da temporada 2019/2020 da OCS, em conferência de imprensa realizada em Faro.

A comissária do "365 Algarve", Anabela Afonso, explicou à agência Lusa que a candidatura da OCS foi apenas uma das 16 que, de um total de 36 candidaturas, não foram incluídas na programação deste ano, porque se trata de um "exercício de escolha" e os recursos "não são ilimitados".