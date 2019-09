Actualidade

O BPI alertou hoje os clientes para chamadas telefónicas que estão a ser feitas por falsos colaboradores do banco com o objetivo de recolher, ilicitamente, dados pessoais para posterior utilização fraudulenta.

"Estão a ser feitas algumas chamadas telefónicas, por indivíduos que se fazem passar por colaboradores do BPI, que têm como único objetivo a obtenção ilícita de dados pessoais para posterior utilização fraudulenta no BPI Net, BPI APP ou no BPI Net Empresas", lê-se no e-mail enviado aos clientes, a que a Lusa teve acesso.

A instituição financeira sublinhou ainda que, no decorrer das chamadas, os clientes são questionados sobre operações que não conhecem, "sendo informados de seguida que serão enviados códigos SMS para anular as operações suspeitas", sendo que esses códigos servem para realizar "as referidas operações fraudulentas".