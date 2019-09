Actualidade

O nome do italiano Fabio Panetta, vice-governador do Banco de Itália, foi o único proposto para suceder ao francês Benoit Coeuré no Conselho Executivo do Banco Central Europeu (BCE), cujo mandato termina no final do ano, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, informa que, após ter pedido aos países da zona euro para apresentarem candidatos para a sucessão de Benoit Coeuré naquela estrutura do BCE, apenas foi apresentado "um nome".

"Itália propôs Fabio Panetta, vice-governador do Banco da Itália", indica Mário Centeno numa nota divulgada hoje, dia em que acaba o prazo para candidaturas.