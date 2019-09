Eleições

O presidente do PSD, Rui Rio, manifestou-se hoje convicto de que o partido vai ter "um resultado muito honroso", e garantiu que, pelas suas convicções, pode cair, mas "cai de pé".

No final de um jantar volante em Évora, Rio fez uma breve intervenção, em que garantiu que, se for primeiro-ministro, irá "colocar as convicções à frente dos votos" e canalizar investimento para os territórios onde ele é mais necessário, em especial no interior.

"Temos de pôr as nossas convicções à frente dos votos e não sermos eleitoralistas indo apenas ao sítio onde há votos", apontou, no fim de um dia de campanha no Alentejo.