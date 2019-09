Eleições/Madeira

A Comissão Política Regional do CDS-PP/Madeira mandatou hoje, por unanimidade, o presidente do partido, Rui Barreto, para negociar com o PSD o programa e composição do próximo governo regional.

"Informo que tenho mandato, por unanimidade, para conduzir as negociações até ao fim", disse Rui Barreto, especificando que o partido lhe deu o assentimento para negociar o acordo com o PSD "se chegar a bom porto" como deseja.

A Comissão Política Regional do CDS-PP/Madeira reuniu-se hoje na sede do partido para analisar e debater a estratégia política das negociações com o PSD com vista à formação do XIII governo regional.