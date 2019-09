Eleições

O secretário-geral do PS afirmou hoje, num comício do seu partido em Loulé, que vai continuar a ser "irritantemente otimista", numa alusão à caracterização que lhe foi feita pelo Presidente da República em 2016.

António Costa citou pela primeira vez esta expressão de Marcelo Rebelo de Sousa logo no início do seu discurso, quando agradeceu as palavras de apoio que recebera minutos antes do poeta Nuno Júdice.

"Nuno Júdice, quero prometer-lhe o seguinte: Continuarei a ser irritantemente otimista", disse, recebendo palmas da plateia, dizendo, depois, que o seu otimismo se baseia numa ideia de "confiança no país e numa enorme confiança nos portugueses".