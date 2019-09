Actualidade

Um golo de Diogo Leite, em cima do intervalo, permitiu hoje ao FC Porto vencer na receção ao Santa Clara por 1-0, em jogo da primeira jornada do grupo D da Taça da Liga de futebol.

O tento do defesa-central dos 'dragões' surgiu aos 45+2 minutos, praticamente no último lance da primeira parte, tendo a equipa 'azul e branca' gerido depois a vantagem alcançada.

Em virtude de o outro jogo do grupo - o Casa Pia-Desportivo de Chaves - se disputar apenas em 16 de novembro, os 'dragões' são os primeiros líderes do agrupamento com três pontos.