Eleições

O secretário-geral comunista pediu hoje mais mobilização aos militantes da CDU, transformando-se eles também em candidatos às eleições legislativas, porque "o risco de andar para trás é bem real" em termos de direitos e rendimentos em Portugal.

Num comício noturno em Vila Nova de Gaia, Porto, Jerónimo de Sousa começou por dizer que os últimos quatro anos de legislatura com Governo minoritário do PS e uma posição conjunta "mostraram que valeu a pena a luta e ação e intervenção do PCP, do PEV, das forças da CDU".

"Não foram quatro anos fáceis. Foram quatro anos de ação e luta. O balanço ao trabalho realizado nesta legislatura pelas forças da CDU mostra uma intervenção sem paralelo. Muitas das medidas que os trabalhadores e a maioria dos portugueses reconhecem como positivas têm a marca da iniciativa e do voto dos partidos da CDU. Sim, foi das bancadas do PCP e de 'Os Verdes' que surgiu intensa atividade também com propostas inovadoras na procura de solução a novos e velhos problemas", afirmou.