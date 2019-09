Actualidade

O Presidente do Zimbabué, Emmerson Mnangagwa, pediu na quarta-feira, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), aos Estados Unidos e Europa para levantarem as sanções económicas ao país, apelidando-as de ilegais.

"Desde que tomei posse muito foi alcançado, como os indicadores [económicos] a recuperarem e com a estabilização do crescimento", com a melhoria das políticas macroeconómicas e com "austeridade e disciplina fiscal", afirmou Emmerson Mnangagwa na intervenção proferida no debate geral da 74.ª Assembleia-geral da ONU, que começou na terça-feira e decorre até 30 de setembro, com a presença de cerca de 150 chefes de Estado e de Governo, incluindo o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O Zimbabué "está em transição e a tentar ultrapassar o colapso económico, com uma moeda fragilizada devido às sanções económicas ilegais impostas ao nosso país", sublinhou.