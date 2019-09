Actualidade

O ativista e jornalista angolano Rafael Marques apontou hoje uma "maior liberdade de expressão" e o "fim da ideia de impunidade" como aspetos positivos dos dois anos de presidência de João Lourenço, mas reclamou mais competência nas políticas económicas.

"Há um maior espaço de liberdade de expressão que os cidadãos devem aproveitar para se tornarem mais reivindicativos e participarem. Angola sempre viveu sobre o manto do medo e da repressão e, com João Lourenço, passou a haver um clima de distensão. As pessoas perderam o medo", disse Rafael Marques.

O jornalista falava à agência Lusa a propósito da passagem de dois anos da chegada de João Lourenço à Presidência da República de Angola, que se assinala hoje.