Tancos

O secretário-geral comunista afirmou hoje que "ninguém está acima da lei", sobre notícias de que o ex-ministro Azeredo Lopes vai ser acusado no processo judicial sobre a operação de recuperação das armas de Tancos.

Jerónimo de Sousa, à margem de uma visita ao centro de saúda da Amora, Seixal, desvalorizou o impacto do caso nas eleições legislativas de 06 de outubro e defendeu que a abertura de uma nova comissão de inquérito parlamentar sobre o assunto carece de melhor avaliação.

"Ninguém está acima da lei. Tendo em conta a acusação, que haja de facto esse julgamento e a decisão. A decisão é dos tribunais, fazendo com que a justiça funcione. Ninguém está acima da lei", sublinhou, após questionado sobre as notícias hoje publicas em alguns jornais referindo que o ex-ministro da Defesa Nacional Azeredo Lopes vai ser acusado no processo judicial de Tancos.