Tancos

O furto e o reaparecimento de material de guerra dos paióis de Tancos foram investigados durante sete meses no parlamento, concluindo que o ex-ministro Azeredo Lopes "secundarizou" o conhecimento que teve da operação de recuperação do material.

O relatório, da autoria do socialista Ricardo Bexiga, foi aprovado com os votos favoráveis dos deputados do PS, PCP e BE, com o PSD e o CDS-PP a votarem contra, no dia 19 de junho, excluindo qualquer responsabilização de Azeredo Lopes e do primeiro-ministro, António Costa.

O relatório foi aprovado em plenário em 03 de julho e, dois dias depois, Azeredo Lopes foi constituído arguido no processo judicial, tendo sido hoje acusado pelo Ministério Público de abuso de poder, denegação da justiça e prevaricação.