Tancos

(CORREÇÃO E NOVO TÍTULO) Redação, 26 set 2019 (Lusa) - José Azeredo Lopes é o terceiro ex-membro do atual Governo acusado em processos judiciais, depois dos ex-secretários de Estado dos Assuntos Fiscais e da Internacionalização o terem sido no caso das viagens pagas pela Galp ao Euro2016.

O ex-ministro da Defesa Nacional José Azeredo Lopes foi hoje acusado pelo Ministério Público de abuso de poder, denegação de justiça e prevaricação no "caso de Tancos" e proibido do exercício de funções.

José Azeredo Lopes, ex-ministro da Defesa, foi constituído arguido em 04 de julho deste ano no processo do furto de armas em Tancos, meses depois de se ter demitido do Governo, em 12 de outubro de 2018.