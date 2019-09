Tancos

O ex-militar João Paulino, apontado como presumível autor do furto de armas do paiol da base militar de Tancos, é acusado de seis crimes, um dos quais de terrorismo, segundo a acusação do Ministério Público.

De acordo com a acusação, João Paulino, ex-fuzileiro, é acusado do crime de detenção de cartuchos e munições proibidas e, em coautoria com outros arguidos, de dois crimes de associação criminosa, um crime de tráfico e mediação de armas, um crime de terrorismo e outro de trafico e outras atividades ilícitas.

O MP solicita para este arguido que seja aplicada uma sanção acessória de interdição de detenção, uso e porte de arma.