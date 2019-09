Óbito/Chirac

O ex-Presidente Jorge Sampaio expressou hoje grande tristeza pela morte do antigo Presidente de França Jacques Chirac, que "apreciava Portugal e os portugueses", de acordo com uma nota divulgada pelo seu gabinete à comunicação social.

"Foi com grande tristeza, embora sem surpresa, que tomei conhecimento do falecimento do Presidente Jacques Chirac pois sabia que se encontrava doente há já bastante tempo e que o seu estado de saúde se vinha progressivamente a deteriorar", referiu a nota.

Jorge Sampaio disse que manteve com Chirac "as melhores relações de trabalho e amizade ao longo dos anos" em que ocuparam cargos públicos nos seus respetivos países.