A concentração das empresas de auditoria aumentou em 2018, representando as quatro maiores auditoras a operar em Portugal 45% do total de honorários, acima dos 42% registados em 2017, segundo informação hoje divulgada pela CMVM.

Segundo os Resultados do Sistema de Controlo de Qualidade da Auditoria, hoje divulgados pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o valor total das receitas das auditoras aumentou 2% para 160,2 milhões de euros, face a 2017, não tendo existido "alterações significativas na repartição dos honorários entre as maiores firmas de auditoria, nos exercícios de 2017 e 2018".

As quatro maiores empresas de auditoria - designadas no meio por 'big four' - são Deloitte, KPMG, EY e PWC, sendo que são as mesmas que dominam o mercado internacional.