Guiné-Bissau/Eleições

Uma greve dos tribunais da Guiné-Bissau hoje iniciada, que pode durar até 04 de outubro, poderá comprometer o cumprimento do calendário para as eleições presidenciais marcadas para 24 de novembro, admitiu a dirigente da associação dos magistrados.

Segundo Franqilina Pereira, presidente da comissão da greve - que representa a associação de magistrados judiciais e os do Ministério Público - a partir de hoje, dia em que o Supremo Tribunal de Justiça devia iniciar a apreciação das 19 candidaturas perfiladas para as presidenciais, "todos os tribunais do país estarão encerrados".

"Sem apreciação das candidaturas, isso poderá pôr em causa a data para a realização das eleições presidenciais", observou Franquilina Pereira, enaltecendo que o encerramento abrange os tribunais do setor ao Supremo, que na Guiné-Bissau também tem as competências de Tribunal Constitucional.