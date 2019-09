Eleições

A cabeça de lista do Livre pelo distrito de Lisboa, Joacine Katar Moreira, defendeu hoje que o ensino deve ser gratuito e que esse é o "objetivo número um" do partido para as eleições legislativas.

"Nós defendemos que o ensino precisa de ser um ensino gratuito. Este é o objetivo número um", disse Joacine Katar Moreira à Lusa, justificando a medida uma vez que há "investimento de todos os cidadãos", em termos monetários, com um esforço enorme e por vezes "com ordenados miseráveis" no setor.

A candidata do Livre participava numa ação de campanha na Cidade Universitária, em Lisboa.