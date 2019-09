Actualidade

O projeto do filme "Indolor", do realizador uruguaio Michael Wahrmann, com coprodução portuguesa, foi premiado no Festival de San Sebastian, que decorre em Espanha, com apoio para pós-produção.

"Indolor" é uma coprodução entre o Brasil, a Argentina e Portugal, através da produtora O Som e a Fúria, e esteve em desenvolvimento num programa de residência artística, paralelo ao festival de cinema de San Sebastian, tendo sido agora reconhecido com um prémio monetário para pós-produção.

Realizado por Michael Wahrmann, cineasta e produtor uruguaio radicado no Brasil, "Indolor" é apresentado como um 'thriller' sobre um diplomata francês reformado que decide comprar, com a mulher, uma propriedade paradísiaca no nordeste brasileiro, descobrindo depois que era habitada por uma desconcertante comunidade descendente de colonos alemães.