Tancos

Nove dos 23 arguidos no caso do furto e da recuperação das armas do paiol de Tancos são acusados do crime de terrorismo, segundo o despacho de acusação do Ministério Público (MP).

O crime de terrorismo é imputado pelo MP a Valter Abreu, Filipe Sousa, António José dos Santos Laranginha, João Pais, Fernando Santos, Pedro Marques, Gabriel Moreira, Hugo Santos e João Paulino.

Destes nove acusados do crime de terrorismo, oito estão em prisão preventiva. Valter Abreu tem aplicado o Termo de Identidade e Residência (TIR) com apresentações semanais na polícia.