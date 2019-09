Actualidade

O poeta e escritor açoriano Urbano Bettencourt lança, na sexta-feira, nos Açores, um conjunto de poemas reunidos em livro com o título "Com Navalhas e Navios", que assinalam os seus 50 anos de carreira literária.

Lançado com a chancela da editora Companhia das ilhas, o poeta - natural da ilha do Pico e nascido em 1949 - refere à agência Lusa que o livro "resulta de uma seleção" que efetuou, "ficando de fora os textos que, com o tempo", se apercebeu de que "não têm dimensão suficiente", num "exercício critico".

Urbano Bettencourt abdicou nesta seleção de alguns textos em prosa poética que surgiam nos seus primeiros livros e que vão aparecer "num outro contexto", que contempla textos e curtas narrativas.