Eleições

O fundador do Livre colocou hoje o partido fora da "ecologia sem ideologia" do PAN e das "lógicas coligativas" de "Os Verdes", que integra a CDU, assumindo-se como ecologista com "autonomia estratégica".

"Há uma espécie de briga que nós achamos que não faz sentido, entre quem ache que pode haver ecologia sem ideologia, é o caso do PAN", e uma ecologia de "lógicas coligativas", como a presença do Partido Ecologista "Os Verdes" na CDU, com o PCP, afirmou Rui Tavares à agência Lusa.

O historiador, fundador do Livre, participava numa ação de campanha na cidade universitária, em Lisboa, e reagia às palavras de Rita Rato, deputada do PCP e candidata pelo círculo da Europa, que afirmou hoje ao jornal Contacto ter muito presente a frase "ecologia sem luta de classes é jardinagem".