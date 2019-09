Tancos

Os ex-responsáveis da PJMilitar, Luis Vieira, Vasco Brazão e Pinto da Costa, depois do êxito obtido com o achamento das armas furtadas em Tancos, quiseram também investigar o furto das armas Glock ocorrido em instalações da PSP.

Esta é uma das conclusões da acusação do Ministério Público (MP) no caso de Tancos, na qual é dito que, tal intenção de investigar também o furto das armas Glock de instalações da PSP, com a colaboração, mais uma vez, dos militares (agora arguidos) do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Loulé, tinha por objetivo "obterem, para si, mais esse reconhecimento e recuperarem a credibilidade e o prestígio da PJMilitar".

Na sequência dessa intenção, Vasco Brazão (porta-voz da Polícia Judiciária Militar) e Luís Vieira (diretor da PJMilitar) remeteram ao ministro da Defesa Nacional (MDN) um ofício, em 20 de fevereiro de 2018, propondo o reconhecimento do mérito dos militares do NIC da GNR de Loulé, "sabendo que os mesmos não eram merecedores".