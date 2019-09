Actualidade

A embaixadora do Reino Unido em Luanda defendeu que a visita que o príncipe Harry inicia hoje a Angola ocorre num momento de "parceria ampla e profunda" entre os dois Estados e pode incentivar à adesão do país à Commonwealth.

"Na qualidade de embaixador da juventude para a Commonwealth, tenho certeza de que o Duque [de Sussex] também encontrará oportunidades para destacar os benefícios das iniciativas da Commonwealth e de incentivar Angola a fazer uma solicitação formal de adesão" aquela organização, afirmou a diplomata Jessica Hand num artigo de opinião publicado hoje no Jornal de Angola e no qual a diplomata fala sobre as relações políticas e económicas entre Angola e o Reino Unido.

"A primeira visita oficial de Sua Alteza Real o Duque de Sussex a Angola acontece numa altura em que as relações entre o Reino Unido e Angola estão a desenvolver-se numa parceria ampla e profunda. Uma parceria baseada na confiança e no respeito mútuos", começa por dizer a embaixadora.