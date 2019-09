Actualidade

A queixa-crime contra o livro "As gémeas marotas" foi apresentada pelos representantes do autor holandês Dick Bruna, por violação de direitos de autor e prejuízo de imagem, disse à Lusa fonte do queixoso.

Em declarações à agência Lusa, fonte oficial da empresa holandesa Mercis bv, que gere os direitos da obra do autor Dick Bruna, explicou que apresentou uma queixa no início deste mês para que o livro para adultos "As gémeas marotas" seja retirado do mercado.

"É um caso de violação de direitos de autor. Há uma exceção na legislação quando se parodia e isso é aceitável, mas achamos que isto excede o que é aceitável", afirmou o representante legal.