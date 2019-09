Actualidade

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) abriu um inquérito para averiguar as causas do acidente de trabalho, com um morto e um ferido grave, ocorrido hoje em Portalegre, revelou à agência Lusa um responsável.

O diretor do Centro Local do Alto Alentejo da ACT, David Neves, explicou à Lusa que foi aberto um inquérito e, ao local do acidente, deslocaram-se hoje à tarde duas inspetoras para fazer análises.

"Mal a ACT foi informada do acidente de trabalho, duas inspetoras dirigiram-se logo ao local e estão a fazer as suas averiguações, para depois realizarmos o inquérito", afirmou.