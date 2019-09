Actualidade

O novo diretor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT), o médico angolano Filomeno Fortes, defendeu hoje, em Lisboa, um maior envolvimento de equipas médicas e de cientistas portugueses no combate às epidemias em África.

"As nossas equipas em Portugal, quer do IHMT, quer de outras unidades ligadas à saúde, não têm tido uma grande participação no combate às epidemias, principalmente ao nível de África", disse.

Filomeno Fortes falava hoje aos jornalistas, na Universidade Nova de Lisboa, no final da cerimónia de tomada de posse como novo diretor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, que pela primeira vez será dirigido por um estrangeiro.