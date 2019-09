Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com uma subida de 0,64% para 4.906,45 pontos no índice PSI20, impulsionado por uma subida de 4,07% do BCP, que liderou os ganhos.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, nove subiram, sete desceram e duas ficaram inalteradas. O BCP ficou a valer 0,18 euros por ação.

As principais bolsas europeias encerraram com ganhos que variaram entre os 0,84% de Londres e os 0,44% de Frankfurt.