Actualidade

O Festival Materiais Diversos oferece, de sexta-feira a 05 de outubro, um programa "intenso e festivo", trazendo aos concelhos de Alcanena e do Cartaxo espetáculos de qualidade e momentos de encontro e de partilha de "diferentes visões e inquietações".

"Quem venha de outras regiões do país, de outras cidades que não estas localidades em que estamos a trabalhar, passar um dia, uma noite, connosco, vai sentir essa grande experiência que é o encontro, porque nós temos conseguido mobilizar, através dos artistas específicos que convidamos, através das questões específicas que os seus espetáculos trazem, pessoas com sensibilidades muito diferentes", disse à Lusa a diretora artística do Festival Materiais Diversos (FMD), este ano a celebrar a sua 10.ª edição.

Para Elisabete Paiva, este é "um fator muito atrativo, sobretudo porque traz um cosmopolitismo a estas zonas mais interiores".