Actualidade

A passagem do Festival Materiais Diversos a formato bienal representou "um ganho" na programação feita nos municípios parceiros do projeto, Alcanena e Cartaxo, e há "impacto relacional" com as populações que se começa a sentir, disse a sua diretora.

Elisabete Paiva, diretora artística do Festival Materiais Diversos (FMD), que decorre de sexta-feira a 05 de outubro em Minde, Alcanena e Cartaxo (distrito de Santarém), disse à Lusa ser ainda cedo para uma avaliação dos impactos dessa escolha no próprio evento, mas frisou o que transparece já na programação regular e na relação com as pessoas.

"Os vários parceiros, sobretudo os parceiros mais pequenos, com quem temos uma relação quotidiana, estão visivelmente satisfeitos com esta mudança, porque nós temos uma capacidade de dar mais atenção e de refinar o modo de relação e refinar agendas e metodologias com cada um deles. Esses parceiros já deram sinal de que isto é um ganho", disse.