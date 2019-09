Eleições/Madeira

O presidente do PSD/Madeira e cabeça de lista às eleições legislativas regionais de domingo, Miguel Albuquerque, disse hoje que o partido está em condições de formar governo "no quadro de um entendimento com o CDS".

"Nós informámos o representante da República que temos condições, neste momento, para formar governo, tendo por base um quadro de entendimento com o CDS e, conforme afirmámos diversas vezes, os madeirenses e porto-santenses podem contar com o nosso partido para termos um governo estável e vocacionado para o desenvolvimento integral da região", disse Miguel Albuquerque, após uma audiência com Ireneu Barreto, no Funchal.

O líder do executivo regional estima que após as eleições legislativas nacionais, agendadas para 06 de outubro, o acordo programático, depois de aprovado nos órgãos partidários, seja ratificado pelos respetivos líderes, após o que PSD e CDS-PP entrarão na fase da constituição do XIII Governo da Madeira.