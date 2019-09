Actualidade

O Irão iniciou o processo de enriquecimento de urânio em centrifugadoras avançadas, seguindo o plano que anunciou de reduzir os compromissos nucleares assumidos pelo país em 2015, divulgou hoje a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA).

Segundo um relatório da AIEA, a agência da ONU encarregada de controlar as atividades nucleares do Irão e o respeito pelos termos do acordo de 2015, as centrifugadoras avançadas recentemente montadas nas instalações nucleares de Natanz na província de Isfahan (centro) "estão a acumular, ou estão preparadas para acumular, urânio enriquecido".

O acordo nuclear - firmado entre o Irão e os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU (Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China) e a Alemanha - autoriza o regime de Teerão a produzir urânio enriquecido apenas com centrifugadoras de primeira geração (IR-1).