Tancos

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, considerou hoje que é muito grave, caso o Ministério Público tenha razão, concluir que "responsáveis políticos mentiram numa comissão de inquérito" sobre o caso de Tancos.

A dirigente do BE já tinha falado de manhã sobre o caso de Tancos, mas na altura das declarações a acusação do Ministério Público ainda não tinha sido conhecida oficialmente.

"Parece-nos muito grave chegar à conclusão, se o Ministério Público tiver razão - o processo, a justiça o fará - que responsáveis políticos mentiram numa comissão de inquérito", defendeu Catarina Martins, no final de uma ação de campanha no centro de saúde da Moita, distrito de Setúbal.