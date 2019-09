Tancos

O presidente do PSD considerou hoje "pouco crível" que António Costa não soubesse do encobrimento sobre Tancos, dizendo que "tudo leva a crer" que exista uma encenação do Governo para que saíssem notícias envolvendo o Presidente da República.

"Eu acho que é pouco crível que um ministro, seja ele qual for, não articule aspetos desta gravidade com o primeiro-ministro, ainda assim eu nunca poderei dizer mesmo se ele sabia ou não", afirmou Rui Rio, em conferência de imprensa convocada pelo PSD a meio da tarde para um hotel nas Caldas da Rainha (Leiria), onde em seguida participará numa iniciativa de campanha eleitoral.

Ainda assim, Rio considera igualmente grave "a hipótese" de António Costa não saber, já que tal indicaria que havia ministros que não informam o primeiro-ministro de tudo aquilo que "de relevante e grave" se passa no respetivo Ministério.