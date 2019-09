Actualidade

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, colocou-se hoje do lado dos que defendem o multilateralismo e pediu "aos poderosos" do mundo "verdade na vida política", no seu último discurso na Assembleia-Geral da ONU.

Ao intervir perante a 74.ª Assembleia-Geral, Tusk, que termina o seu mandato no final de outubro, começou por dizer que queria centrar o seu último discurso naquele palco e naquelas funções para "falar dos desafios" do mundo e partilhar "uma reflexão", "inspirada por palavras ditas há dois dias" na Assembleia-Geral da ONU.

Entre os desafios, apontou a "emergência ambiental", enumerando algumas das medidas mais relevantes tomadas pela União Europeia (UE), que, reafirmou, "vai tornar-se o primeiro continente a atingir a neutralidade carbónica" em 2050.